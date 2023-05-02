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Иванов-Милов Илья Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов-Милов
Имя
Илья
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
15 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
6308. Иванов-Милов Илья Леонтьевич, 24 л., Ново-Сибирск. окр., Вьюнск. р., д. Паутовки. Н. С. 9 уч. Ново-Сибирск. окр. Ст. ст. 180 п. "в", 180а, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 15 июля 926.

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