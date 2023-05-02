Янковский Никодим Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янковский
- Имя
- Никодим
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 487
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142182. ЯНКОВСКІЙ, НИКОДИМЪ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. Тарск. у., Тевризск. в., пос. Петропавловскаго, 18 л., рд. Ошмянск. у., Кривск. в., въ д. Вишневкѣ; — М. С. 1 уч. Тарск. у., 1 п. 13, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Окт. 909.
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