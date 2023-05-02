Грушевский Иван Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрушевский Иван Кузьмин

Грушевский Иван Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грушевский
Имя
Иван
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
16 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
102067. ГРУШЕВСКІЙ, ИВАНЪ КУЗЬминъ (онъ же Козьминъ), 50 л. К. изъ сс. Тюкалин. у., Кобырдакск. в., пос. Солдатскаго, рд. Смолен. г., Бѣльск. у., Большевск. в., въ д. Тарасовѣ; — Тобольск. О. С., 7 Мая 911, 152, 1 ч. 1654¹ и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. №34223. арест. отд. 1½ г. Исп. 16 Іюля 911, счит. ср. съ 24 Нояб. 910. | 22 Сент. 906 г. Тобольск. О. С., 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. | 904 31668 169 М. | 902 95587 169 М. | 98 91115 1649 У. | 902 4015 169 М. | 91 55294 170¹ М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close