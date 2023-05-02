Грушевский Иван Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грушевский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102067. ГРУШЕВСКІЙ, ИВАНЪ КУЗЬминъ (онъ же Козьминъ), 50 л. К. изъ сс. Тюкалин. у., Кобырдакск. в., пос. Солдатскаго, рд. Смолен. г., Бѣльск. у., Большевск. в., въ д. Тарасовѣ; — Тобольск. О. С., 7 Мая 911, 152, 1 ч. 1654¹ и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. №34223. арест. отд. 1½ г. Исп. 16 Іюля 911, счит. ср. съ 24 Нояб. 910. | 22 Сент. 906 г. Тобольск. О. С., 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. | 904 31668 169 М. | 902 95587 169 М. | 98 91115 1649 У. | 902 4015 169 М. | 91 55294 170¹ М.
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