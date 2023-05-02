Глембицкий Константин Людвиков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глембицкий
- Имя
- Константин
- Отчество
- Людвиков
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39379. ГЛЕМБИЦКІЙ, КОНСТАНТИНЪ Людвиковъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. пос. и гм. Куровъ, Ново-Александрійск. у., 42 л.; — Варшав. С. П., 2 ч 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 31 Марта 907. | 902 42134 1655 У. | 88 68495 1647 У. | 97 84072 1659 У. | 85 75278 170 М. | 92 108146 1647 У. І 85 2560 169 М. | 88 68496 1617 У. | 83 21523 169 М.
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