Зарва Семен Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зарва
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46848. ЗАРВА, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Мамчуровскій). К. Сквирск. у., п. Ново-Фастова, 34 л.; — Кіевск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч.1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 19 Мая 905. | 903 12779 1655 У. | 98 49280 170 М. | 902 46551 1655 У. | 98 29405 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 14283.
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