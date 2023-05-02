Зарва Семен Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарва Семен Иванов

Зарва Семен Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зарва
Имя
Семен
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
46848. ЗАРВА, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Мамчуровскій). К. Сквирск. у., п. Ново-Фастова, 34 л.; — Кіевск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч.1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 19 Мая 905. | 903 12779 1655 У. | 98 49280 170 М. | 902 46551 1655 У. | 98 29405 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 14283.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close