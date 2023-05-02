Алексеева Ирина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеева
- Имя
- Ирина
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146. АЛЕКСЕЕВА, ИРИНА, 33 л. Гр. Осташковск. у., Витбенск. в., д. Снадырской Горы; — Н. С. 10 р-на Осташковск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 18 сент. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.