Бузин Максим Федосеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бузин
- Имя
- Максим
- Отчество
- Федосеев
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20827. БУЗИНЪ, МАКСИМЪ ФЕДОСЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Покров. у., Фуниково-Горск. в., д. Конышева, 55 л.;—Г. С. Сергіевскаго пос. и г. Дмитрова, Москов. г., 3 п. 14 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп.14 Янв. 909, счит. ср. съ 17 Дек. 908. 907 63426 172 М. | 94 876 169 М. | 901 46170 169 М. | 91 1636 172 М. | 900 856 169 М. | 89 1122 169 М. | 96 81672 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.