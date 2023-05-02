Булгаков Даниил Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булгаков
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130405. Булгаковъ, Даніилъ Павловъ. К. Бирючен. у., в. и с. Ольшанъ, 38 л.; — Екатеринодарск. О. С. 27 Апр. 909, 114, 134, 135, 149, 152, 1525, 1526, 2 ч. 1594 и 1596 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Сент. 909.
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