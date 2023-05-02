Петров Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 345
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28937. ПЕТРОВЪ, МИХАИЛЪ ПЕТРОВЪ. Мщ. г. Казани, 18 л.; — Казанск. Город. С. М. С., 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. г. Казани отъ 27 Февр. 908 г. (по 169 М.—тюр. 4 м.), тюр. 5 м. Исп. 22 Дек. 908. Сей приг. Поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 75645. | 906 22388 169 М.
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