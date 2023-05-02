Поздышев Панфил Никандрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поздышев
- Имя
- Панфил
- Отчество
- Никандрович
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27777. ПОЗДЫШЕВ, ПАНФИЛ НИКАНДРОВИЧ, 30 л. Гр. Кадниковск. у., Аксентьевск. в., д. Назаровской; — Н. С. 1 уч. г. Вологды. Покупка крад., лиш. св. 1 г. Исп. 26 февр. 920. | 911 41056 172 М.
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