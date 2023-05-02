Гилев Сергей Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГилев Сергей Афиногенович

Гилев Сергей Афиногенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гилев
Имя
Сергей
Отчество
Афиногенович
Дата исполнения приговора
20 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
1458. Гилев Сергей Афиногенович, 19 л., Кузнецк. окр., Краснинск. р., д. Н.-Курган. Н. С. 3 уч. Кузнецк. окр. Сибирск. Края Ст. 143, лиш. св. 5 л., и пор. пр. 5 л., П. в. з. с. 20/ІѴ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.