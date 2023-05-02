Берников Антон Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берников
- Имя
- Антон
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130034. БЕРНИКОВЪ, АНТОНЪ КИРИЛловъ. К. Елисаветградск. у., г. Вознесенска, 30 л., рд. т. же у., въ д. Ново-Григорьевкѣ; — У. Чл. О. С. по г. Херсону 23 Сент. 909, 12, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Сент. 909.
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