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Берников Антон Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Берников
Имя
Антон
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
130034. БЕРНИКОВЪ, АНТОНЪ КИРИЛловъ. К. Елисаветградск. у., г. Вознесенска, 30 л., рд. т. же у., въ д. Ново-Григорьевкѣ; — У. Чл. О. С. по г. Херсону 23 Сент. 909, 12, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Сент. 909.

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