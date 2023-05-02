Дубинский Вацлав Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубинский
- Имя
- Вацлав
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46589. ДУБИНСКІЙ, ВАЦЛАВЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Ковны, 20 л., рд. въ одн. Пошолтоне, Веліонск. в., Ковен. у.; — З. Н. 5 уч. Ковен. у., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 22 Іюня 905.
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