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Дубинский Вацлав Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубинский
Имя
Вацлав
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
22 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46589. ДУБИНСКІЙ, ВАЦЛАВЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Ковны, 20 л., рд. въ одн. Пошолтоне, Веліонск. в., Ковен. у.; — З. Н. 5 уч. Ковен. у., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 22 Іюня 905.

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