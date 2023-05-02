Бурлаков Софрон Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурлаков
- Имя
- Софрон
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130446. БУРЛАКОВЪ, СОФРОНЪ СЕРГѢевъ. К. Сѣвск. у., Алешковск. в., с. Невдольска, 42 л.; — З. Н. 1 уч. Трубчев. у. 26 Сент. 908, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Окт. 909.
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