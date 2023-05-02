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Шилкаева Мария Егоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шилкаева
Имя
Мария
Отчество
Егоровна
Дата исполнения приговора
11 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8225. ШИЛКАЕВА, МАРИЯ ЕГОРОВНА, 29 л. Гр. Темниковск. у., в. и с. Стрельниковского; - Н. С. 1 р-на Темниковск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 11 июля 919.

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