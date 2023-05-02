Рыбаков Федор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбаков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18687. РЫБАКОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 22 л. Гр. Ярославск. у., Курбск. в., д. Конюкова; — Н. С. 2 р. г. Ростова. Кража со вал., лиш. св. 3 г. Исп. 27 февр. 920. | 915 100464 2 п. 170¹ М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.