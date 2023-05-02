Васильев Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45658. ВАСИЛЬЕВЪ, ГРИГОРІЙ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Темрюка, 27 л.; — Екатеринодар. О. С. (въ 3 р.), 169 и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Іюня 905. | 902 61678 1655 У. | 903 41276 1655 У.
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