— Роман Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
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- Имя
- Роман
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129498. АНДРЕЕВЪ, РОМАНЪ (безъ фам.). К. Бѣльск. у., Комаровск. в., д. Никонова, 22 л.; — Бѣльск. У. С. Смолен. г. 28 Мая 909, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 2 Окт. 909.
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