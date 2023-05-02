Александров Александр Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129379. александровъ, Александръ Федоровъ. Мщ. в. и д. Нижне-Мамонской, Павловск. у., Воронежск. г., 21 г.; — М. С. 2 уч. Донецк. окр. 13 Іюня 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Іюня 909.
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