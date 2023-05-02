Коровка Феодосий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коровка
- Имя
- Феодосий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65858. КОРОВКА, ФЕОДОСІЙ ЯКОВЛЕВЪ. К. Сумск. у., в. и с. Верхней Сыроватки, 20 л.; — У. Чл. О. С., по Сумск. у., 13, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 28 Іюля 907.
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