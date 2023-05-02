Коровка Феодосий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровка Феодосий Яковлев

Коровка Феодосий Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коровка
Имя
Феодосий
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
28 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
65858. КОРОВКА, ФЕОДОСІЙ ЯКОВЛЕВЪ. К. Сумск. у., в. и с. Верхней Сыроватки, 20 л.; — У. Чл. О. С., по Сумск. у., 13, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 28 Іюля 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close