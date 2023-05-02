Захарченко Михаил Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захарченко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64949. ЗАХАРЧЕНКО, МИХАИЛЪ СЕменовъ. К. Новоградволынск. у., Сербовск. в. и сл., 17 л.; — Кіевск. С. П., 53, 54, 3 п. 57, 128 и 2 п. 129 Уг. У., крѣп. 8 м. Исп. 13 Апр. 907.
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