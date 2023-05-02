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Захарченко Михаил Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захарченко
Имя
Михаил
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
13 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
64949. ЗАХАРЧЕНКО, МИХАИЛЪ СЕменовъ. К. Новоградволынск. у., Сербовск. в. и сл., 17 л.; — Кіевск. С. П., 53, 54, 3 п. 57, 128 и 2 п. 129 Уг. У., крѣп. 8 м. Исп. 13 Апр. 907.

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