Новиков Николай Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6038. НОВИКОВ, НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ, 19 л. Гр. Бельск. у., Глуховск, в., д. Красная Долина,— Н. С. Замоскворецк. р., Кожевническо-Калужск. отд. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 1 г. Исп. 11 марта 921.
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