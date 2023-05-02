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Андреев Федор Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Федор
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
27 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
129501. андреевъ, федоръ ильинъ. К. Яренск. у., Жалартск. в., д. Межеги, 26 л.; — Москов. С. 11., 13 и 1642 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 27 Авг. 909.

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