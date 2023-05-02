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Бирюченко Павел Владимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бирюченко
Имя
Павел
Отчество
Владимиров
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
45246. БИРЮЧЕНКО, ПАВЕЛЪ ВЛАДИМІровъ. К. г. Харькова, 15 л.; — Харьков. О. С., 140, 149, 152 и 1642 У., по совок. съ приг. сего С. отъ 6 Апр. 905 г., тюр. 8 м. Исп. 17 Мая 905.

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