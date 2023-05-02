Горчула Иван Наумович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горчула
- Имя
- Иван
- Отчество
- Наумович
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1692. Горчула Иван Наумович, 27 л., Донецк. окр., Ст.-Минск. р., ст-цы Ново-Минской. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 1 ч. 169, 1 ч. 183, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 24/ХІ—26.
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