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Старцев Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Старцев
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
27 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 332
Источник
Скан
Оригинальная запись
12271. Старцев Александр Николаевич, 40 л., Уральск. обл., Шадринск. окр., с. Долматова. Н. С. 8 уч. Тагильск. окр. Ст. 113, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27 июня 926.

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