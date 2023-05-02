Эрг Ян Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Эрг
- Имя
- Ян
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 683
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19100. Эргъ, Янъ Яновъ (онъ же Гяргъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Ревельск. у., Николаевск. в., 24 л.; - Ревельск. О. С., 134, 135, 152, 2 и 5 п. 1651, 2 п. 1655 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 23 Окт. 908. 906 35336 1655 У. | 901 8908 170 М. 903 92875 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 113716 и 903 г. № 61722.
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