Анненков Сергей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анненков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142607. АННЕНКОВЪ, СЕРГѢЙ ВАСИЛЬевъ. К. Фатеж. у., Меденск. в., 23 л., рд. въ г. Харьковѣ; — Харьков. О. С. 13 Окт. 909, 131, 135 и 4 ч. 1643 У., прест. отд. 3 г. Исп. 10 Нояб. 909,
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