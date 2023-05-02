Антонюк Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонюк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129574. антонюкъ, иванъ антоновъ. К. Заслав. у. и в., с. Нутринцевъ, 75 л.; — Заславо-Острож. С. М. С. 27 Іюля 909, 2 п. 170 и 172 М. тюр. 1 г. Исп. 8 Окт. 909.
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