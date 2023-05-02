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Антонюк Иван Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонюк
Имя
Иван
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
129574. антонюкъ, иванъ антоновъ. К. Заслав. у. и в., с. Нутринцевъ, 75 л.; — Заславо-Острож. С. М. С. 27 Іюля 909, 2 п. 170 и 172 М. тюр. 1 г. Исп. 8 Окт. 909.

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