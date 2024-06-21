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Безсонов Константин Евсигнеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безсонов
Имя
Константин
Отчество
Евсигнеев
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
129990. БЕЗсоновъ, Константинъ Евсигнеевъ. К. Елецк. у., Краснополянск. в., д. Дубрачевой, 29 л., рд. въ г. Ельцѣ; — Г. С. 1 уч. г. Ельца 19 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Сент. 909.

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