Филипович Осип Каетанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филипович
- Имя
- Осип
- Отчество
- Каетанов
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 487
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155121. ФИЛИПОВИЧЪ, ОСИПЪ КАЕТАновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Опатова, 44 л., рд. въ г. Вартѣ, Сѣрадск. у.; — Радомск. О. С. 27 Окт. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Нояб. 909. | 907 8642 2 ч. 1655 У. | 900 111074 1655 У. | 904 93132 1655 У. | 99 15045 170 М. | 903 18075 1647 У. | 97 73651 169 М. | 900 111075 1643 У.
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