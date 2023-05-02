Щепнин Константин Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щепнин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 534
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156354. ЩЕПНИНЪ, КОНСТАНТИНЪ Васильевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Бѣлгорода, 23 л.; — Харьков. О. С. 6 Окт. 909, 149 и 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 60721, арест. отд. 5 л. Исп. 16 Нояб. 909. | 908 60669 1651 У., по сов.. съ приг., напеч. въ 906 г. № 83254. | 906 83253 169 М.
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