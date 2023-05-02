Марков Сергей Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 53549. МАРКОВЪ, СЕРГѢЙ николаевъ, 38. л. Лиш. ос. пр. изъ к. Мышкин. у., Богородск, в., д. Соорви, рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 1 Дек. 910, 152х и 2 ч. 1655 У.. арест. отд. 2ха г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 29 Марта 911. 907 15266 1 Ч. 1655 У. | 902 109081 169 М. 905 14912 169 М. | 99 4823 169 М. МАРКОВЪ 2, СЕРГѣЙ НИКОЛАЕВЪ см. Лешковъ (ІѴ кн. 911).
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