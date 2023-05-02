Захаров Анисим Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Анисим
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64940. ЗАХАРОВЪ, АНИСИМЪ ЕГОРОВЪ. К. Судогодск. у., Мельниск. в., с. Демина, 27 л.; — Лукоянов. У. С., 169 и 5 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Авг. 907.
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