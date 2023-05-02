Филипчик Осип Юрьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филипчик
- Имя
- Осип
- Отчество
- Юрьев
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 648
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18193. Филипчикъ, осипъ юрьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Волковыск. у., Толочманск. в., д. Хотьковцевъ, 21 г.; — Гроднен. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 12 Мая 908 г. (2 ч. 1655 У,— арест. отд. 2½ г.) арест. отд. 2½ г. Исп. 18 Апр. 908. | 905 58388 1655 У. | 902 92244 1701 М. | 904 37852 169 М.
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