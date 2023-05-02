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Попов Степан Фомич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Степан
Отчество
Фомич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
18335. ПОПОВ, СТЕПАН ФОМИЧ, 21 г. Гр. Воронежск. у., Шукаловск. в., д. Печясоватки; — Г. С. Военкомата г. Белгорода. Кража, лиш. св. 2 г. условно.

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