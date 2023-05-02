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Фуфаев Петр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фуфаев
Имя
Петр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
29 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
13067. Фуфаев Петр Николаевич, 33 л., Павловск. у., Салавирск. в., д. Боровки. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 105, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 29 мая 926.

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