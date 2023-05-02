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Шилов Ефим Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шилов
Имя
Ефим
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8228. ШИЛОВ, ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л. Гр. Ардатовск. у., Полдеревск. в., с. Чукалейко; - Н. С. 5 уч. Ардатовск. у. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 30 марта 919.

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