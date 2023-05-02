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Базюра Захар Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Базюра
Имя
Захар
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
02 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129767. БАЗЮРА, ЗАХАРЪ МИХАЙловъ. К. Ахтырск. у. и в., с. Старо-Ивановки, 20 л.; — Сумск. О. С., 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 8 м. Исп. 2 Марта 909.

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