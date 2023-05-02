Базюра Захар Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базюра
- Имя
- Захар
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129767. БАЗЮРА, ЗАХАРЪ МИХАЙловъ. К. Ахтырск. у. и в., с. Старо-Ивановки, 20 л.; — Сумск. О. С., 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 8 м. Исп. 2 Марта 909.
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