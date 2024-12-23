Москалев Петр Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Москалев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33853. МОСКАЛЕВЪ, ПЕТРЪ ВЛАДИМІровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Лихвинск. у., Кулешовск. в., с. Березова, 30 л., рд. въ Самарск. г.; — Калужск. О. С. (въ 5 р.), 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 8 Апр. 905. | 902 109544 1655 У. | 97 71152 169 М. | 99 99986 1654¹ У. | 92 5039 170¹ М.
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