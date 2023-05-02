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Морозов Антон Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Антон
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
4806. Морозов Антон Никитич, 70 л.1. Гр. Раненбургск. у., Колыйвоск. в., с. Пупск; — Н. С. 4 уч. Раненбургск у. Кража, лит. св. 2 г. условно.

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