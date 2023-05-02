Самохин Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самохин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7367. САМОХИН, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 35 л. Гр. Елатомск. у., Вялсинск. в., д. Ивановки; — Н. С. 7 уч. Елатомск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 1 окт. 921.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.