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Самохин Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самохин
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7367. САМОХИН, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 35 л. Гр. Елатомск. у., Вялсинск. в., д. Ивановки; — Н. С. 7 уч. Елатомск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 1 окт. 921.

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