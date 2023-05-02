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Иванов Михаил Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
08 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
3185. Иванов Михаил Алексеевич, 30 л., Волоколамск. у., Аннинск. в. Н. С. 2 р. Ржевск. у. Ст. 1 ч. 113. лиш. св. 6 л., инор. пр. 5 л., П. в. з. с. 8/ѴІ—26.

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