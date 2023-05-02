Ботин Кирилл Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБотин Кирилл Васильевич

Ботин Кирилл Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ботин
Имя
Кирилл
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
851. БОТИН, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 44 г. Гр. Клинск. у., Селенск. в., д. Тетерина; — Н. С. Сущевско- Мариинск. р-на г. Мосжвы. Кража, прин. раб. 6 м. условно.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close