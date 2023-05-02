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Грибин Федор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грибин
Имя
Федор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
28 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
4136. Грибин Федор Григорьевич, 21 г., Мологск. у., Копорьевск. в., с. Красного. Н. С. 6 уч. Мологск. у. Ст. ст. 88, 153, 176, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 28 мар. 926.

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