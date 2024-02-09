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Машевич Адриан Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Машевич
Имя
Адриан
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
66891. МАШЕВИЧЪ, АДРІАНЪ ИВАНОВЪ. К. Старорусск. у., Высоцк. в., д. Харушиной, 25 л.; — СПБ. С. П., 134, 135, 149, 152, 2 ч. 354 и 1 ч. 362 У., крѣп. 1 г. и 4 м. Исп. 28 Мая 907. 

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