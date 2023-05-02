Охапкин Виктор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Охапкин
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3088. ОХАПКИН, ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, 23 л. Гр. Пошехоно-Володарск. у., Колобовск. в. и д.;— Н. С. 1 р. Пошехоно-Володарск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 10 марта 922.
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