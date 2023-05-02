Климин Семен Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24897. КЛИМИНЪ, СЕМЕНЪ МАТВѢЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. пос. Троицкаго, Козмодемьянск. у., 37 л.; — Казан. О. С., 1692 У., арест. отд. 1 г Исп. 9 Янв. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 5161. | предыдущие судимости 902 74654 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 53730 | предыдущие судимости 98 90827 1655 У. | 92 40409 154 М. | 94 65150 170 М. | 90 4128 169 М.
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