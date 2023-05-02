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Сизов Константин Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сизов
Имя
Константин
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
28735. СИЗОВ, КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. г. Мценска; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 1 г. Исп. 22 окт. 920.

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