Андреев Петр Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142575. АНДРЕЕВЪ, ПЕТРЪ ГРИГОРЬевъ. Мщ. г. Козлова, 30 л.; — Тамбов. О. С. 29 Сент. 909, 134, 135 и 3 п. 1651 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 16 Нояб. 909. | 902 325 313, 977 и 1651 У. | 900 85496 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 52045. | 98 68272 1655 У. | 93 61211 169 М. | 93 86780 169 М.
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